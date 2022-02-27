Как у «Краснодара»? «Кайрат» готов построить новый стадион рядом с «Центральным»

«Мы заплатили 820 тысяч евро, сделали проект нового стадиона на месте “Центрального”. В конце прошлого года все вопросы с земельным участком стадиона “Центральный” приведены в порядок, за исключением одного объекта, но там тоже есть договоренность. Что касается строительства, с нашей стороны все сделано. Алматы заслужил современный стадион. Но, видимо, сейчас есть более важные экономические цели для города.

Но у «Центрального» есть запасное поле и я вышел с предложением, чтобы нам его передали. Там сейчас просто земля и я готов построить стадион на 7−10 тысяч зрителей. Недавно я посмотрел стадион для молодежной команды «Краснодара». В перспективе, возможно, нам стоит начать с такой арены — чисто футбольной. А дальше уже смотреть посещаемость и понять, нужен ли нам вообще большой стадион", — отметил Кайрат Советаевич.