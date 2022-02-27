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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Как у «Краснодара»? «Кайрат» готов построить новый стадион рядом с «Центральным»

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев высказался об альтернативном варианте строительства нового стадиона для основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Арену могут возвести на запасном поле стадиона «Центральный».

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Источник: centralstadium.kz

«Мы заплатили 820 тысяч евро, сделали проект нового стадиона на месте “Центрального”. В конце прошлого года все вопросы с земельным участком стадиона “Центральный” приведены в порядок, за исключением одного объекта, но там тоже есть договоренность. Что касается строительства, с нашей стороны все сделано. Алматы заслужил современный стадион. Но, видимо, сейчас есть более важные экономические цели для города.

Но у «Центрального» есть запасное поле и я вышел с предложением, чтобы нам его передали. Там сейчас просто земля и я готов построить стадион на 7−10 тысяч зрителей. Недавно я посмотрел стадион для молодежной команды «Краснодара». В перспективе, возможно, нам стоит начать с такой арены — чисто футбольной. А дальше уже смотреть посещаемость и понять, нужен ли нам вообще большой стадион", — отметил Кайрат Советаевич.

Отметим, что сейчас «Кайрат» принимает соперников на Центральном стадионе Алматы, вмещающим 23 тысячи 800 зрителей. Арена была построена в 1958 году.

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