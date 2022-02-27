«У нас теперь потолок зарплат — полтора миллиона». В «Кайрате» рассказали о трансферах Шушеначева и Вороговского

"Мы сократили зарплаты казахстанским футболистам, теперь потолок — полтора миллиона тенге. Если приходит молодой футболист, он изначально получает 500 тысяч тенге.

Мы считаем, что казахстанские футболисты не соответствуют тем зарплатам, которые они получали. За такие деньги они должны были играть минимум в РПЛ. Мы со всеми хорошо расстались. Кто-то считает, что должен зарабатывать больше, ради бога, у нас в клубе не будет высоких зарплат для казахстанцев.

Да, есть система бонусов. Например, в прошлом году мы заработали четыре миллиона евро в еврокубках — это около 45 процентов от бюджета клуба. Если удачно будем выступать в еврокубках, то определенная часть призовых от УЕФА будет распределена между игроками.

Не внесет ли дисбаланс в отношениях между местными игроками и легионерами разный уровень зарплат? Нет. Мы подписывали контракты с легионерами ранее и сейчас должны их выполнять. В целом это никак не влияет, ведь все понимают, что уровень легионеров отличается от казахстанских игроков, а у тех новичков, которых мы взяли, — их оклады соответствуют их классу", — заявил Боранбаев.