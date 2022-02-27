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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Попечители фонда «Челси» пока не управляют клубом. Они не хотят выглядеть как прикрытие

У владельца «Челси» Романа Абрамовича могут возникнуть проблемы при передаче управления клубом благотворительному фонду, сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

По информации источника, попечители фонда всё ещё не согласились взять на себя управление «Челси». Отмечается, что они узнали о решении Абрамовича только в день объявления.

Попечители не уверены в идее владельца синих. Есть сомнения, совместимо ли управление клубом с законом о благотворительности и нужно ли для этого создавать какую-то другую организацию. Кроме того, члены фонда не хотят прикрывать Абрамовича или выглядеть как прикрытие. Отмечается, что попечители фонда «Челси» не знают, будут ли введены санкции в отношении российского бизнесмена и какого они могут быть характера.

Напомним, вчера, 26 февраля, Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

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