Гол и две передачи Дембеле помогли «Барселоне» разгромить «Атлетик»

Отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Люк де Йонг, Мемфис Депай и Усман Дембеле, также сделавший две результативные передачи.

После этого матча «Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.