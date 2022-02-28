Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Барселона
Атлетик
40
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Лион
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Реал Сосьедад
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Специя
Рома
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Аугсбург
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Труа
Марсель
11
Футбол. Премьер-лига
27.02
Ахмат
Уфа
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Севилья
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Бохум
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Венеция
31
Футбол. Зарубежный
27.02
Анже
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Брест
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
27.02
Клермон Фут
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Метц
Нант
00
Футбол. Зарубежный
27.02
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Вильярреал
Эспаньол
51
Футбол. Зарубежный
27.02
Монако
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
27.02
Торино
Кальяри
12
Все события
Фоторепортажи
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и две передачи Дембеле помогли «Барселоне» разгромить «Атлетик»

«Барселона» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 4:0.

Барселона
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх

Отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Люк де Йонг, Мемфис Депай и Усман Дембеле, также сделавший две результативные передачи.

После этого матча «Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.

Барселона
4:0
Первый тайм: 1:0
Атлетик
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь