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01:28 (мск), источник: Sport24

Гол Фабиана Руиса на 94-й минуте принес победу «Наполи» над «Лацио»

В матче 27-го тура Серии А «Лацио» принимал на домашнем поле «Наполи».

Лацио
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Римский клуб на последних минутах потерпел поражение — счет в матче 1:2. За «Наполи» отличился Лоренцо Инсинье на 62-й минуте и Фабиан Руис на 94-й. За «Лацио» — Педро Родригес на 88-й минуте.

После этой игры «Наполи» занимает 1-е место в таблице — 57 очков, «Лацио» — 7-е и 43 очка.

Лацио
1:2
Первый тайм: 0:0
Наполи
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