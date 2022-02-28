Зимние трансферы помогли Хави преобразить «Барселону». Матчи каталонцев снова хочется смотреть

Сложнейший пазл

«Барселона» сейчас прекрасна. Что ни матч — истинное наслаждение, а несчастные соперники в лице «Валенсии», «Наполи» и «Атлетика» за неделю получили от сине-гранатовых по четыре мяча. Эффект Хави в чистом виде, хотя начиналась работа каталонской легенды со скрипом, а в завершавшем групповой раунд Лиги чемпионов матче против «Баварии» (0:3) команда выглядела столь беспомощно, что поверить в ее скорое преображение было невозможно.

Это, впрочем, было то самое дно, от которого удалось оттолкнуться. Хави тогда устроил футболистам жесткую выволочку, сделав акцент на непонимании всеми, что такое играть за «Барсу». А еще у тренера состоялся разговор с Жоаном Лапортой, и президент заверил: несмотря на сложную финансовую ситуацию и сложности с соответствием потолку зарплат, Хави в январе обязательно получит усиление.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaSz1pyKdjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaSz1pyKdjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaSz1pyKdjs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше в дело вступили клубный менеджмент и финансисты, которые удивительным образом все же собрали сложнейший пазл. Например, с уходившим в аренду в «Астон Виллу» Филиппе Коутинью согласовали сокращение зарплаты. А с Самюэлем Юмтити, которого так и не удалось никуда пристроить, неожиданно продлили контракт, что позволило растянуть выплаты французскому защитнику на более длительный срок.

В итоге клуб получил отличное усиление, причем Дани Алвес и Пьер-Эмерик Обамеянг пришли в качестве свободных агентов. Оклад бразильца в сравнении с его уровнем символический. Африканец, получавший астрономические деньги в «Арсенале», до конца этого сезона играет за 20 тысяч евро в месяц. Вопрос с Адама Траоре лишился благодаря аренде с правом последующего выкупа, а сделка с «Манчестер Сити» по Феррану Торресу составлена таким образом, что первый из четырех траншей на общую сумму 55 миллионов евро отправится в Англию только в июле.

То есть «Барса» растянула выплаты так, что они будут учитываться в разные отчетные периоды. Соответственно, и оклады Алвеса с Обамеянгом вырастут, когда начнется новый финансовый год. В общем, клуб сделал даже больше, чем мог. Остальное было уже работой Хави, с которой тренер справляется блестяще. И лучшая характеристика качества — статистические показатели новичков с учетом всех турниров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaNYen4IXcv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaNYen4IXcv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaNYen4IXcv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Обамеянга в шести матчах пять забитых мячей. Торрес за девять игр заработал два гола и три передачи. Траоре за шесть игр четыре раза ассистировал партнерам, а Дани Алвес, которого ради экономии сил ветерана не включили в заявку на Лигу Европы, 1+3 при шести выходах на поле.

Стиль, атмосфера, конкуренция

Кто совершенно не удивил, так это Торрес. Ему бы реализацию моментов улучшить, и результативность вышла бы на другой уровень. А так это топ-игрок на годы вперед, являющийся основным в национальной сборной и круто прокачавший свои навыки у Хосепа Гвардиолы. Речь в том числе и об универсализме, так как Торрес успел сыграть и на профильной позиции правого форварда, и слева и даже исполнил роль «ложной девятки».

Далее же начинаются откровения, потому что по поводу трех других кандидатур имелись определенные сомнения. В случае с Дани Алвесом, который в мае отметить 39-й день рождения, это, бесспорно, возраст. Да и в «Сан-Паулу» его игра в какой-то момент стала вызывать вопросы. Хотя там дело скорее было в проблемах выплаты зарплаты и переводе на непрофильную позицию опорного полузащитника. Однако Хави, сделав в числе прочего ставку на невероятную харизму бразильца, вернул Алвеса на правый фланг обороны. А там ветеран настолько хорош, что снова незаменим в национальной сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaZutbetkzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaZutbetkzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaZutbetkzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае с Траоре, который в Англии превратился в самого мускулистого игрока мирового футбола, некоторые высказывали опасения относительно игрового интеллекта вингера, который не всегда принимает верные решения в ключевых стадиях атаки. Однако тренерскому штабу удалось идеально встроить вернувшегося в родной клуб воспитанника в общую систему и по максимуму использовать его основные козыри — невероятную скорость и потрясающий дриблинг. И, конечно, физические данные, так как ла лига гораздо мягче АПЛ, и сметающий все на своем пути Траоре — одна из фишек обновленной «Барсы».

Наконец, Обамеянг, про которого в свое время еще работавший в Катаре Хави заметил, что габонец не тот игрок, который подойдет «Барсе». Впрочем, речь шла именно о стиле, и тренер сказал то же самое про Садио Мане, отметив, как соответствовали фирменному стилю Неймар, Луис Суарес и Самюэль Это’О. Однако меняются времена, взгляды и концепции, и сейчас Хави играет на сильных качествах своих футболистов. Лучший пример — Люк де Йонг, который именно с новым тренером при ограниченном игровом времени резко повысил результативность. Сейчас из голландца выжимает максимум, чего не удавалось Роналду Куману, который говорил о важности игрока, умеющего замыкать фланговые подачи.

Но вернемся к Обамеянгу. Изначально против него играли возраст (32 года) и проблемы с дисциплиной. Из-за них форварда отстранили от работы с основным составом «Арсенала», а потом еще и выгнали из сборной перед старом Кубка Африки. Однако переход в «Барсу» стал отличной мотивацией, и пока габонец держит себя в руках. Либо к этому добавились ежовые рукавицы Хави, который придает важнейшее значение режиму, правильному питанию и даже имиджу футболистов за пределами поля.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CafsdoPg2op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CafsdoPg2op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CafsdoPg2op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще создается впечатление, что тренер поменял не только игру команды, но и атмосферу внутри коллектива, где резко вырос уровень конкуренции. По сути, неприкасаемых в «Барсе» нет, и ротация затрагивает большинство игроков. Тренер порой выбирает между своими мегаталантами — Гави и Педри, внося изменения на многих позициях. И, сколько бы игрок ни получал времени, он старается выжать из него максимум. Как Усман Дембеле, который в воскресенье получил чуть более получаса в игре с «Атлетиком», и этого хватило на гол и две результативные передачи. Очевидно, что сине-гранатовые снова становятся грозной силой и зимний рекрутский набор — один из ключевых факторов в преображении команды.