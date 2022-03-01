Недолго музыка играла. Брестский «Рух» снялся с чемпионата Беларуси
Так уж ли внезапно?
Так уж ли внезапно?
Накануне стало известно: брестский «Рух» уведомил БФФ о том, что в сезоне-2022 команда не сможет выступить в высшей лиге чемпионата Беларуси. Клуб продолжит свой путь в третьем дивизионе.
«В настоящее время в связи со сложной геополитической обстановкой в мире, введением странами Запада дополнительных санкционных мер в отношении субъектов хозяйствования Российской Федерации у бенефициара Клуба отсутствует возможность должного финансирования, необходимого для участия ФК “Рух” в чемпионате Республики Беларусь по футболу в сезоне 2022 года среди мужских команд высшей лиги.
В соответствии с действующими регламентирующими документами ФК “Рух” временно будет выступать в чемпионате Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд второй лиги.
При этом ФК “Рух” оставляет за собой статус профессионального футбольного клуба, несет все принятые на себя обязательства в связи с осуществлением футбольной деятельности и реализует весь комплекс прав, как члена Ассоциации “Белорусская федерация футбола”», — такое заявление оказалось на сайте команды из Бреста ближе к вечеру.
Из заявления очевидны две вещи. Первая — клуб продолжит свое существование, но во второй лиге, где финансовые расходы скромнее. Вторая — причиной снятия с чемпионата стали санкции в отношении российских учредителей «Руха». Между строк, конечно, вспомним и о том, что под санкции США попал владелец «Руха» Александр Зайцев.
Для футболистов брестчан это не стало сюрпризом. Некоторые из них последние дни заняты поиском новых вариантов продолжения карьеры. Чего не скажешь про директора клуба Сергея Воробьева, который днем в комментарии sportarena.by искренне удивился новостям: «Тоже видел эту новость, аж самому интересно, что еще об этом напишут. Поэтому что-то подтвердить или опровергнуть я не могу. Ни на нашем официальном сайте, ни в наших социальных сетях подобной информации нет. В любом случае, команда вчера провела товарищеский матч против Малориты, выиграла со счетом 8:0. Сегодня игроки тренировались, завтра выходной, это все что могу сказать».
Действительно, накануне «Рух» провел спарринг с будущим соперником по второй лиге. Брестчане выходили на поле в таком составе:
«Рух»: ИНП (Третяк, 46) — Москаленчик (Вакулич, 65), Мирошников, ИНП (Черноок, 46), Юзепчук (Гурбан, 65), Йович (ИНП, 46), Гулецкий, Гречихо (Орешкевич, 68), Шевченко, Никифоренко (ИНП, 60), Богомольский (Мироевский, 46).
Голы: 1:0 — Богомольский (2). 2:0 — Никифоренко (3). 3:0 — Шевченко (24). 4:0 — Гречихо (33). 5:0 — Гречихо (40). 6:0 — Москаленчик (48). 7:0 — Черноок (78, с пенальти). 8:0 — (в свои ворота, 85).
Теперь в Доме футболе ломают голову над тем, кто сможет заменить «Рух» в высшей лиге. Шепотом называют такие команды, как «Днепр» и «Сморгонь», который по спортивному принципу покинул элитный дивизион. «Крумкачы», занявшие в минувшем сезоне третье место в Д2, претендовать на высшую лигу не смогут из-за понижения в классе. Четвертое место по итогам сезона-2021 заняла пинская «Волна», пятое — «Днепр», шестое — «Локомотив». Главный вопрос: есть ли желающие занять вакантное место в высшей лиге?
Регламент чемпионата Республики Беларусь. Сезон-2021:
3.10. Ротация участников чемпионата производится по следующим правилам:
3.10.1. Команды, занявшие первое и второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2021 года среди команд первой лиги, получают право на участие в чемпионате 2022 года среди команд высшей лиги при условии выполнения требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.).
3.10.3. Клубы, по итогам чемпионата 2021 года, сохранившие или завоевавшие (по спортивному принципу) право выступать в чемпионате среди команд высшей лиги сезона 2022 года и отказавшиеся от такого права либо не получившие соответствующую лицензию АБФФ, могут быть заменены по решению Исполкома АБФФ клубами первой лиги, занявшими наиболее высокие места в итоговой турнирной таблице (в сезоне 2021 года, не ниже шестого включительно), при условии получения ими соответствующей лицензии АБФФ.
Статья 12 регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.) гласит:
«Для соискателя лицензии БФФ “Высшая лига” на момент начала лицензируемого сезона членство в БФФ и договорные отношения (если таковые имеются) должны существовать в течение не менее двух лет подряд».
В упомянутом выше регламенте БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.) имеется 64 статья «Применение исключений». В соответствии с ней «исполнительный комитет БФФ может принять решение о неприменении какого-либо критерия разряда “А” или применении уменьшенных требований по сравнению с требованиями, установленными в настоящем Регламенте, за исключением изменения крайних сроков, установленных в графике процесса лицензирования, в отношении клуба, указанного в статье 63 или клуба первой лиги, получившего право по спортивному принципу на участие в чемпионате высшей лиги, а также занявшего место не ниже шестого и желающего принять участие в чемпионате высшей лиги».