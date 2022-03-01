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10:56 (мск), источник: Прессбол

Недолго музыка играла. Брестский «Рух» снялся с чемпионата Беларуси

Так уж ли внезапно?

РухЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Накануне стало известно: брестский «Рух» уведомил БФФ о том, что в сезоне-2022 команда не сможет выступить в высшей лиге чемпионата Беларуси. Клуб продолжит свой путь в третьем дивизионе.

«В настоящее время в связи со сложной геополитической обстановкой в мире, введением странами Запада дополнительных санкционных мер в отношении субъектов хозяйствования Российской Федерации у бенефициара Клуба отсутствует возможность должного финансирования, необходимого для участия ФК “Рух” в чемпионате Республики Беларусь по футболу в сезоне 2022 года среди мужских команд высшей лиги.

В соответствии с действующими регламентирующими документами ФК “Рух” временно будет выступать в чемпионате Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд второй лиги.

При этом ФК “Рух” оставляет за собой статус профессионального футбольного клуба, несет все принятые на себя обязательства в связи с осуществлением футбольной деятельности и реализует весь комплекс прав, как члена Ассоциации “Белорусская федерация футбола”», — такое заявление оказалось на сайте команды из Бреста ближе к вечеру.

Из заявления очевидны две вещи. Первая — клуб продолжит свое существование, но во второй лиге, где финансовые расходы скромнее. Вторая — причиной снятия с чемпионата стали санкции в отношении российских учредителей «Руха». Между строк, конечно, вспомним и о том, что под санкции США попал владелец «Руха» Александр Зайцев.

Источник: Прессбол

Для футболистов брестчан это не стало сюрпризом. Некоторые из них последние дни заняты поиском новых вариантов продолжения карьеры. Чего не скажешь про директора клуба Сергея Воробьева, который днем в комментарии sportarena.by искренне удивился новостям: «Тоже видел эту новость, аж самому интересно, что еще об этом напишут. Поэтому что-то подтвердить или опровергнуть я не могу. Ни на нашем официальном сайте, ни в наших социальных сетях подобной информации нет. В любом случае, команда вчера провела товарищеский матч против Малориты, выиграла со счетом 8:0. Сегодня игроки тренировались, завтра выходной, это все что могу сказать».

Действительно, накануне «Рух» провел спарринг с будущим соперником по второй лиге. Брестчане выходили на поле в таком составе:

«Рух»: ИНП (Третяк, 46) — Москаленчик (Вакулич, 65), Мирошников, ИНП (Черноок, 46), Юзепчук (Гурбан, 65), Йович (ИНП, 46), Гулецкий, Гречихо (Орешкевич, 68), Шевченко, Никифоренко (ИНП, 60), Богомольский (Мироевский, 46).
Голы: 1:0 — Богомольский (2). 2:0 — Никифоренко (3). 3:0 — Шевченко (24). 4:0 — Гречихо (33). 5:0 — Гречихо (40). 6:0 — Москаленчик (48). 7:0 — Черноок (78, с пенальти). 8:0 — (в свои ворота, 85).

Источник: Прессбол

Теперь в Доме футболе ломают голову над тем, кто сможет заменить «Рух» в высшей лиге. Шепотом называют такие команды, как «Днепр» и «Сморгонь», который по спортивному принципу покинул элитный дивизион. «Крумкачы», занявшие в минувшем сезоне третье место в Д2, претендовать на высшую лигу не смогут из-за понижения в классе. Четвертое место по итогам сезона-2021 заняла пинская «Волна», пятое — «Днепр», шестое — «Локомотив». Главный вопрос: есть ли желающие занять вакантное место в высшей лиге?

Регламент чемпионата Республики Беларусь. Сезон-2021:
3.10. Ротация участников чемпионата производится по следующим правилам:
3.10.1. Команды, занявшие первое и второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2021 года среди команд первой лиги, получают право на участие в чемпионате 2022 года среди команд высшей лиги при условии выполнения требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.).

3.10.3. Клубы, по итогам чемпионата 2021 года, сохранившие или завоевавшие (по спортивному принципу) право выступать в чемпионате среди команд высшей лиги сезона 2022 года и отказавшиеся от такого права либо не получившие соответствующую лицензию АБФФ, могут быть заменены по решению Исполкома АБФФ клубами первой лиги, занявшими наиболее высокие места в итоговой турнирной таблице (в сезоне 2021 года, не ниже шестого включительно), при условии получения ими соответствующей лицензии АБФФ.

Статья 12 регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.) гласит:

«Для соискателя лицензии БФФ “Высшая лига” на момент начала лицензируемого сезона членство в БФФ и договорные отношения (если таковые имеются) должны существовать в течение не менее двух лет подряд».

В упомянутом выше регламенте БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов (издание 2018 г.) имеется 64 статья «Применение исключений». В соответствии с ней «исполнительный комитет БФФ может принять решение о неприменении какого-либо критерия разряда “А” или применении уменьшенных требований по сравнению с требованиями, установленными в настоящем Регламенте, за исключением изменения крайних сроков, установленных в графике процесса лицензирования, в отношении клуба, указанного в статье 63 или клуба первой лиги, получившего право по спортивному принципу на участие в чемпионате высшей лиги, а также занявшего место не ниже шестого и желающего принять участие в чемпионате высшей лиги».

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Недолго музыка играла. Брестский "Рух" снялся с чемпионата Беларуси
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