Недолго музыка играла. Брестский «Рух» снялся с чемпионата Беларуси

Накануне стало известно: брестский «Рух» уведомил БФФ о том, что в сезоне-2022 команда не сможет выступить в высшей лиге чемпионата Беларуси. Клуб продолжит свой путь в третьем дивизионе.



«В настоящее время в связи со сложной геополитической обстановкой в мире, введением странами Запада дополнительных санкционных мер в отношении субъектов хозяйствования Российской Федерации у бенефициара Клуба отсутствует возможность должного финансирования, необходимого для участия ФК “Рух” в чемпионате Республики Беларусь по футболу в сезоне 2022 года среди мужских команд высшей лиги.



В соответствии с действующими регламентирующими документами ФК “Рух” временно будет выступать в чемпионате Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд второй лиги.



При этом ФК “Рух” оставляет за собой статус профессионального футбольного клуба, несет все принятые на себя обязательства в связи с осуществлением футбольной деятельности и реализует весь комплекс прав, как члена Ассоциации “Белорусская федерация футбола”», — такое заявление оказалось на сайте команды из Бреста ближе к вечеру.



Из заявления очевидны две вещи. Первая — клуб продолжит свое существование, но во второй лиге, где финансовые расходы скромнее. Вторая — причиной снятия с чемпионата стали санкции в отношении российских учредителей «Руха». Между строк, конечно, вспомним и о том, что под санкции США попал владелец «Руха» Александр Зайцев.

Для футболистов брестчан это не стало сюрпризом. Некоторые из них последние дни заняты поиском новых вариантов продолжения карьеры. Чего не скажешь про директора клуба Сергея Воробьева, который днем в комментарии sportarena.by искренне удивился новостям: «Тоже видел эту новость, аж самому интересно, что еще об этом напишут. Поэтому что-то подтвердить или опровергнуть я не могу. Ни на нашем официальном сайте, ни в наших социальных сетях подобной информации нет. В любом случае, команда вчера провела товарищеский матч против Малориты, выиграла со счетом 8:0. Сегодня игроки тренировались, завтра выходной, это все что могу сказать».



Действительно, накануне «Рух» провел спарринг с будущим соперником по второй лиге. Брестчане выходили на поле в таком составе:



«Рух»: ИНП (Третяк, 46) — Москаленчик (Вакулич, 65), Мирошников, ИНП (Черноок, 46), Юзепчук (Гурбан, 65), Йович (ИНП, 46), Гулецкий, Гречихо (Орешкевич, 68), Шевченко, Никифоренко (ИНП, 60), Богомольский (Мироевский, 46).

Голы: 1:0 — Богомольский (2). 2:0 — Никифоренко (3). 3:0 — Шевченко (24). 4:0 — Гречихо (33). 5:0 — Гречихо (40). 6:0 — Москаленчик (48). 7:0 — Черноок (78, с пенальти). 8:0 — (в свои ворота, 85).

