Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Гранада
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
28.02
Аталанта
Сампдория
40
Футбол. Премьер-лига
28.02
Зенит
Рубин
32
Футбол. Зарубежный
27.02
Барселона
Атлетик
40
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Лестер
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и результативная передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Сампдорию»

«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0.

Аталанта
СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

Дубль оформил Тен Компейнерс, еще по одному голу забили Марио Пашалич и Алексей Миранчук, который также отличился результативной передачей спустя минуту после выхода на замену.

После этого матча «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 26 очками — на 15-й строчке.

Аталанта
4:0
Первый тайм: 2:0
Сампдория
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь