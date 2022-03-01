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09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Лейпцига» Джесси Марш возглавил «Лидс»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский специалист Джесси Марш назначен на пост главного тренера «Лидс Юнайтед», сообщается на сайте английского клуба.

Лейпциг
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Соглашение с 48-летним тренером рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что Марш будет руководить командой уже в субботнем матче чемпионата Англии против «Лестер Сити». Марш сменил аргентинца Марсело Бьелсу, который покинул пост главного тренера в воскресенье.

Марш завершил карьеру игрока в 2010 году, после чего вошел в тренерский штаб сборной США. В 2012-м он возглавил канадский «Монреаль Импакт». После этого он работал в американском «Нью-Йорк Ред Буллз», немецком «Лейпциге» и австрийском «Зальцбурге». В клубе из Германии он был помощником Ральфа Рангника, который позже работал руководителем по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Летом 2021 года Марш был назначен главным тренером «Лейпцига», но покинул команду в декабре.

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