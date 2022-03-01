Экс-тренер «Лейпцига» Джесси Марш возглавил «Лидс»

Соглашение с 48-летним тренером рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что Марш будет руководить командой уже в субботнем матче чемпионата Англии против «Лестер Сити». Марш сменил аргентинца Марсело Бьелсу, который покинул пост главного тренера в воскресенье.

Марш завершил карьеру игрока в 2010 году, после чего вошел в тренерский штаб сборной США. В 2012-м он возглавил канадский «Монреаль Импакт». После этого он работал в американском «Нью-Йорк Ред Буллз», немецком «Лейпциге» и австрийском «Зальцбурге». В клубе из Германии он был помощником Ральфа Рангника, который позже работал руководителем по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Летом 2021 года Марш был назначен главным тренером «Лейпцига», но покинул команду в декабре.