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10:44 (мск), источник: Sport24

Франк Рибери получил травму головы в результате ДТП

На официальном сайте «Салернитаны» появилась заявление касательно полузащитника Франка Рибери, который попал в ДТП.

СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«После автомобильной аварии футболист Франк Рибери, который не был за рулем автомобиля, получил легкую травму головы. Спортсмен останется в покое в качестве меры предосторожности в течение нескольких дней», — говорится в заявлении.

Некоторые итальянские СМИ утверждают, что автомобиль Рибери врезался в светофор прошлой ночью. Он был доставлен в больницу, после чего отпущен домой.

В текущем сезоне 38-летний француз провел 16 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.

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