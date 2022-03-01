Франк Рибери получил травму головы в результате ДТП

«После автомобильной аварии футболист Франк Рибери, который не был за рулем автомобиля, получил легкую травму головы. Спортсмен останется в покое в качестве меры предосторожности в течение нескольких дней», — говорится в заявлении.

Некоторые итальянские СМИ утверждают, что автомобиль Рибери врезался в светофор прошлой ночью. Он был доставлен в больницу, после чего отпущен домой.