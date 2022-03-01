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10:47 (мск), источник: Sport24

«Пример того, как все должно быть». Гендиректор «Аталанты» — о дружбе Миранчука и Малиновского

Гендиректор «Аталанты» Умберто Марино рассказал об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

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Источник: Sport24

«Малиновский знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

Объятия между ними? У них откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как все должно быть.

Для них это особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир», — сказал Марино в эфире DAZN.

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