«Пример того, как все должно быть». Гендиректор «Аталанты» — о дружбе Миранчука и Малиновского

«Малиновский знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.



Объятия между ними? У них откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как все должно быть.



Для них это особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир», — сказал Марино в эфире DAZN.