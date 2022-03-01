Консервативный «Тобола» против обновленного «Кайрата». Превью к матчу за Суперкубок Казахстана

«Кайрат»

В алматинском клубе вновь новый вектор, вернее, вектор с обновленной экономической позицией. Введенный потолок зарплат максимально разгрузил состав не только от легионеров, но и от опытных игроков сборной Казахстана. Потери «Кайрата» среди лидеров чемпионата наиболее весомы, и команда действительно в некой стадии перестройки.

Стоит взглянуть хотя бы на оборону команды Бердыева, где теперь много молодежи и один опытный Виктор Васин. Но при этом «Кайрат» все-таки сохранил важную часть легионеров, среди них — Баньяк, Гуральски и Канте.

Кроме того, стоит обратить внимание, что алматинцы многие матчи на сборах провели в четыре защитника, то есть с двумя центральными. Хотя Курбан Бекиевич уже заявил, что схема может меняться в зависимости от соперника и не исключено, что на «Тобол» алматинцы выйдут в сочетании с тремя центрбеками и таким образом отзеркалят формацию соперника.

Любопытно, как проявят себя молодые новички «Кайрата». В частности, узбекский вингер Жасур Жалолиддинов и Вячеслав Швырев, который вернулся после удачного этапа в московском филиале «Кайрата».

«Тобол»

Если «Кайрат» стал одним из главных ньюсмейкеров межсезонья, то «Тобол», напротив, вел себя крайне осторожно и в какой-то степени консервативно на рынке.

Переподписали важных легионеров, уже по традиции забрали очередного игрока из «Астаны» (Жарко Томашевича) и обновили казахстанскую часть состава благодаря Владиславу Васильеву и Айбару Жаксылыкову. Среди трансферов на выход, безусловно, самым знаковым выглядит отказ клуба от продления контракта с капитаном Азатом Нургалиевым. Также очень болезненным оказался вердикт по Руслану Валиуллину, который дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Так или иначе, «Тобол» практически не изменился ни в игровом плане, ни в кадровом. Команда имеет устойчивый фундамент, но ждать искрометной игры от костанайцев вновь не приходится.

Многие ожидают результативной игры, учитывая последние встречи между «Кайратом» и «Тоболом».

Однако есть ощущение, что на сей раз рациональный стиль игры команды Москаленко и всегда заточенный на результат Курбан Бердыев будут акцентировать внимание на тактической дисциплине, а не на изысках и открытой игре в атаку.

История встреч и факты

«Кайрат» и «Тобол» провели между собой 67 официальных матчей: 30 побед на счету алматинцев, 22 раза побеждали костанайцы, 15 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом году «Тобол» и «Кайрат» встретились в полуфинальной игре Суперкубка страны, в основное время команды сыграли вничью 3:3, а в серии пенальти точнее оказались костанайцы. К слову, после той победы «Тобол» в финале обыграл «Астану» и впервые в истории завоевал Суперкубок Казахстана.

«Кайрат» выигрывал данный трофей дважды (в 2016 и 2017 годах) из шести попыток. Примечательно, что главный тренер «желто-черных» Курбан Бердыев также дважды выигрывал Суперкубок, но только в России.