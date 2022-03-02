«Манчестер Сити» вышел в ¼ финала Кубка Англии, обыграв «Питерборо Юнайтед»

Встреча прошла на стадионе «АБАКС — Лондон Роуд» в Питерборо и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Результативную передачу отдал форвард «горожан» Фил Фоден. Через 7 минут форвард Джек Грилиш упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Фодена.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в ¼ финала Кубка Англии, а «Питерборо Юнайтед» завершил своё выступление в турнире.