«Милан» и «Интер» не выявили победителя в первом матче ½ финала Кубка Италии

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио. В роли резервного рефери выступил Лука Массими. Два игрока получили жёлтые карточки — это футболисты «Интера» Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес.