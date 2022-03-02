«Тоттенхэм» выбыл с Кубка Англии в ⅛ финала турнира

Встреча ⅛ финала, прошедшая в Мидлсбро, завершилась со счетом 1:0. Голом на 107-й минуте отметился Джош Коберн. «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.