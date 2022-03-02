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08:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» выбыл с Кубка Англии в ⅛ финала турнира

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Мидлсбро» в дополнительное время обыграли «Тоттенхэм» и вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча ⅛ финала, прошедшая в Мидлсбро, завершилась со счетом 1:0. Голом на 107-й минуте отметился Джош Коберн. «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

В других матчах ⅛ финала «Манчестер Сити» победил «Питерборо Юнайтед» (2:0), а «Кристал Пэлас» выиграл у «Сток Сити» (2:1).

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