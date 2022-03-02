Абрамович заявил о решении продать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси». Доходы от сделки пойдут в благотворительный фонд помощи жертвам украинского конфликта.
Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси». Доходы от сделки пойдут в благотворительный фонд помощи жертвам украинского конфликта.
«В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах и самого клуба, и болельщиков, и сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — сказано в заявлении бизнесмена, размещенном на официальном сайте «Челси».
Господин Абрамович отметил, что эта сделка — трудное для него решение, так как для него это было «ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу».
«Благотворительный фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине, что включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей людей, а также поддержку долгосрочной работы по их восстановлению», — уточнил предприниматель.
26 февраля он сообщил, что передаст управление «Челси» благотворительному фонду футбольного клуба. По его словам, попечители фонда клуба сейчас «находятся в лучшем положении, чтобы заботиться» о будущем клуба.
Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Ранее депутат парламента Великобритании Крис Брайант предложил лишить господина Абрамовича прав на владение клубом за связь с российскими властями. Это произошло на фоне военной операции России на территории Украины, которая началась 24 февраля.