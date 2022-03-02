Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Кубань
61
Футбол. Кубок России
18:00
Сочи
ЦСКА
12
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Кубок России
3.03
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
3.03
Рубин
Ротор
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
21:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Абрамович заявил о решении продать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси». Доходы от сделки пойдут в благотворительный фонд помощи жертвам украинского конфликта.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах и самого клуба, и болельщиков, и сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — сказано в заявлении бизнесмена, размещенном на официальном сайте «Челси».

Читайте также
Роман Абрамович передал управление «Челси». Что будет с клубом?

Господин Абрамович отметил, что эта сделка — трудное для него решение, так как для него это было «ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу».

«Благотворительный фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине, что включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей людей, а также поддержку долгосрочной работы по их восстановлению», — уточнил предприниматель.

26 февраля он сообщил, что передаст управление «Челси» благотворительному фонду футбольного клуба. По его словам, попечители фонда клуба сейчас «находятся в лучшем положении, чтобы заботиться» о будущем клуба.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Ранее депутат парламента Великобритании Крис Брайант предложил лишить господина Абрамовича прав на владение клубом за связь с российскими властями. Это произошло на фоне военной операции России на территории Украины, которая началась 24 февраля.

 Войдет ли Украина в ЕС?
Может ли Киев сам создать атомное оружие
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь