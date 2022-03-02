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2 марта, источник: Ведомости.Спорт

«Мне больно расставаться с клубом так». Роман Абрамович объявил о продаже «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о продаже команды. Его заявление опубликовано на сайте клуба. По словам российского предпринимателя, он принял это решение в наивысших интересах «Челси».

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Источник: AFP 2022

«Продажа клуба не будет происходить в ускоренном темпе, а последует обычному процессу. Я не буду просить о возвращении долгов. Это дело никогда не было бизнесом для меня, но являлось выражением страсти к игре и клубу», — написал Абрамович.

Бизнесмен добавил, что поручил своей команде организовать благотворительный фонд, в который пойдут все вырученные средства от продажи «Челси». По данным The Telegraph, Абрамович выставил ценник в 4 млрд фунтов. Источник утверждает, что россиянин маловероятно получит предложение выше 2 млрд фунтов.

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В заявлении Абрамович указал, что благотворительный фонд, получив средства от продажи команды, отправит их на помощь жертвам происходящих событий в Украине. На территории страны проходят вооруженные действия — 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. В Украине введено военное положение.

В конце своего сообщения Абрамович выразил надежду, что сможет попрощаться с фанатами на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридже».

26 февраля Абрамович объявил о том, что передает управление клубом попечителям благотворительного фонда The Chelsea Foundation.

Российский бизнесмен приобрел лондонский клуб в 2003 г за 140 млн фунтов. За 19 лет под руководством Абрамовича «Челси» выиграл 21 трофей, включая пять чемпионств Англии и две Лиги чемпионов. За 98 лет существования клуба до прихода миллиардера команда завоевала только 15 титулов. Благодаря вложениям Абрамовича «Челси» потратил больше всех в мира на трансферы в XXI веке — 2,48 млрд евро.

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