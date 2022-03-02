«Мне больно расставаться с клубом так». Роман Абрамович объявил о продаже «Челси»

«Продажа клуба не будет происходить в ускоренном темпе, а последует обычному процессу. Я не буду просить о возвращении долгов. Это дело никогда не было бизнесом для меня, но являлось выражением страсти к игре и клубу», — написал Абрамович.

Бизнесмен добавил, что поручил своей команде организовать благотворительный фонд, в который пойдут все вырученные средства от продажи «Челси». По данным The Telegraph, Абрамович выставил ценник в 4 млрд фунтов. Источник утверждает, что россиянин маловероятно получит предложение выше 2 млрд фунтов.

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В заявлении Абрамович указал, что благотворительный фонд, получив средства от продажи команды, отправит их на помощь жертвам происходящих событий в Украине. На территории страны проходят вооруженные действия — 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. В Украине введено военное положение.

В конце своего сообщения Абрамович выразил надежду, что сможет попрощаться с фанатами на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридже».

26 февраля Абрамович объявил о том, что передает управление клубом попечителям благотворительного фонда The Chelsea Foundation.