«Челси» одержал волевую победу над «Лутон Тауном» в ⅛ финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в Лутоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Сауль Ньигес (27-я минута), Тимо Вернер (68) и Ромелу Лукаку (78). У хозяев отличились Рис Берк (2) и Гарри Корник (40). Лондонский клуб дважды отыгрывался по ходу матча.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лутон Таун» играет во втором по силе дивизионе английского футбола и идет на шестом месте в турнирной таблице.