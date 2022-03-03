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00:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» одержал волевую победу над «Лутон Тауном» в ⅛ финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» обыграл «Лутон Таун» в матче ⅛ финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: Reuters
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Встреча, прошедшая в Лутоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Сауль Ньигес (27-я минута), Тимо Вернер (68) и Ромелу Лукаку (78). У хозяев отличились Рис Берк (2) и Гарри Корник (40). Лондонский клуб дважды отыгрывался по ходу матча.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лутон Таун» играет во втором по силе дивизионе английского футбола и идет на шестом месте в турнирной таблице.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 3 марта. Ранее в ¼ финала вышли лондонский «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» и «Мидлсбро».

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