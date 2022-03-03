Абрамович продает «Челси». Это вынужденная мера из-за возможных санкций

Роман Абрамович официально подтвердил, что продаёт «Челси».

«Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, — написал он в обращении. — Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать “Челси”, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров.



Продажа не будет быстрой, но будет осуществляться в соответствии с установленной процедурой. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами. Это была чистая страсть к игре и клубу».

Как считают английские СМИ, решение принято под давлением правительства Великобритании.

Первым шагом Абрамовича была передача клуба попечителям благотворительного фонда. Но его члены не подписали бумагу

В субботу клуб опубликовал обращение Абрамовича, в котором тот заявил, что передаёт управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда «Челси». Британские СМИ сообщали, что попечители были удивлены такому решению, они вообще не ожидали подобного. Бумаги подписывать никто не стал в надежде, что сначала они получат ответы на многочисленные вопросы, которые появились после объявления владельца. Одно лишь было ясно — юридически есть сомнения.

«Управление ничего не значит, — выступил юрист Дэнни Дэвис. — Это просто название, а не юридический термин».

Следом The Athletic сообщил, что Комиссия по благотворительности получила извещение от Фонда о «серьёзном инциденте», что несёт в себе «причинение вреда бенефициарам, сотрудникам, волонтёрам или другим лицам, вступающим в контакт с благотворительной организацией, а также потерю денег или активов, имущественный, рабочий или репутационный ущерб».

The Telegraph утверждал, что несколько попечителей рассматривали вопрос об уходе в отставку, остальные же хотели получить больше информации: не будет ли управление клубом противоречить британским законам о благотворительности. Комиссия, зафиксировав обращение, выпустила заявление: «Мы связались с благотворительной организацией. В соответствии с нашими указаниями она предоставила отчёт».

Решение Абрамовича о передаче управления клубом не все в Англии расценили как «благородный жест». Гари Невилл, например, охарактеризовал этот шаг как «бессмысленный».

За ним нет никакой силы, и единственный вопрос, на который мы хотим, чтобы Роман Абрамович ответил, если он собирается говорить, это осуждает ли он [военную спецоперацию] на Украине или поддерживает её? ​​​Одна из вещей, с которой он хорошо справлялся за эти 20 лет или около того — это ничего не говорить. А сейчас он выступил, и это оставило больше вопросов, чем ответов. Я бы предпочел, чтобы Абрамович заявил: «Я гражданин России, я владею футбольным клубом “Челси”, и я продолжу владеть футбольным клубом “Челси”». Не знаю, почему он или его близкие думали, что этот факт будет скрыт. Он пытается использовать благотворительность в качестве щита, и это не впечатляет. Гари Невилл журналист, бывший игрок «Манчестер Юнайтед»

Джейми Каррагер также обратил внимание, что управление не значит владение, а также на факт отсутствия в обращении Абрамовича слов про Украину. «Не упомянуть о происходящем — это очень плохо», — заявил он.

После критики в адрес клуба «Челси» выпустил заявление со словами поддержки украинскому народу — спустя 14 часов после публикации Абрамовича.

У Абрамовича не было выхода. Если он попадёт под санкции, то активы клуба автоматически будут заморожены

Наиболее активно в адрес Абрамовича после введения первых санкций высказывался член парламента Великобритании Крис Брайант — он убеждал общественность, что «господин Абрамович больше не должен владеть клубом в этой стране». «Конечно, мы должны рассмотреть возможность конфискации некоторых активов, включая дом за 152 миллиона фунтов, — говорил он. — И убедиться, что другие люди, у которых были подобные визы первого уровня, не занимаются вредоносной деятельностью».

Кроме того, Брайант призывал Абрамовича выступить против военной спецоперации России на Украине, потому что его молчание в этой ситуации значит лишь одно: он за.

На состоявшейся в среду сессии «Вопросов премьер-министру» в Палате общин лидер лейбористской партии сэр Кейр Стармер призвал правительство наложить санкции на владельца «Челси».

Роман Абрамович является владельцем футбольного клуба «Челси» и других ценных активов в Соединённом Королевстве. Он представляет интерес для Министерства внутренних дел из-за его связей с российским государством, а также общество ассоциирует его с коррупционной деятельностью. На прошлой неделе Борис Джонсон заявил, что Абрамовичу грозят санкции. А потом передумал — сказал, что выразился некорректно. Ну, с какой это стати? Кейр Стармер лидер лейбористской партии Великобритании

Джонсон ответил, что «на данном этапе нецелесообразно комментировать отдельные случаи».

Против Абрамовича действительно не стали вводить санкций (пока?), но не было никаких гарантий, что это бы не произошло рано или поздно.

Хотя он не попадал под санкции ни одного правительства (ни США, ни Великобритании, ни ЕС) после любых шумных событий. Например, присоединения Россией Крыма или отравления Скрипалей. Ожидалось, что и в этот раз такая участь обойдёт его стороной. Тем более что и он, и его юристы неоднократно отрицали какую-либо связь с российским правительством.

Но риск слишком высок: если правительство Великобритании заблокирует счета Абрамовича, это напрямую скажется на счетах «Челси», так как это один из его активов (100% акций клуба принадлежат россиянину через британскую холдинговую компанию Fordstam Limited). При таком раскладе он не только не смог бы продать «Челси», но и лишился бы возможностини вкладывать в клуб, а это имело бы непоправимые последствия для команды.

Cлухи о продаже появились во вторник. Кандидаты есть, но вопрос в цене

The New York Times сообщает, что Абрамович на днях поручил нью-йоркской фирме Raine Group решение вопроса с определением нового владельца. Потенциальные инвесторы были проинформированы, что к концу этой недели им нужно подготовить свою заявку.

В их число входит Ханс-Йорг Висс — швейцарский миллиардер, чьё состояние оценивается в £ 4,6 млрд. В интервью швейцарской газете Blick он сообщил, что стал одним из четырёх человек, кто «получил предложение купить клуб».

«Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии, а ещё хочет быстро избавиться от “Челси”, — сказал Висс. — Сейчас Роман требует слишком многого. Вы знаете, что “Челси” должен ему два миллиарда фунтов стерлингов. Но у “Челси” нет денег. На сегодняшний день мы не знаем точную стоимость продажи. Я могу представить, что приду в “Челси” вместе с партнерами. Я точно не пойду на это один. Если я и куплю “Челси”, то в консорциуме с шестью-семью инвесторами».

Также The New York Times среди претендентов называет американца Тодда Боэли — он уже пытался купить «Челси» в 2019-м за £ 2,9 млрд, но получил отказ. СМИ также пишут про одного из богатейших людей Великобритании, Джима Рэтклиффа — когда-то он тоже хотел приобрести клуб.

Сведения о цене, за которую Абрамович готов продать клуб, встречаются разные. The Telegraph изначально сообщал о £ 4 млрд, но после написал о сумме в районе £ 2 млрд. NYT пишет так: «Считается, что текущая цена составляет около $ 2,5 млрд, хотя есть предположения, что она упадет ниже, если желание Абрамовича расстаться с командой вырастет».