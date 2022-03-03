Дебютант КПЛ подписал воспитанника «Кайрата» и футболиста с опытом игры в США

Так, в его состав перешли Рифат Нурмугамет, Алиби Тузакбаев и Расамбек Ахматов.

Нурмугамет — воспитанник «Кайрата», последним его клубом был «Актобе», также он играл в «Жетысу».

Тузакбаев прошлый сезон провел в команде первой лиги «Академия Онтустик», еще он играл за «Кайрат-Жастар» и «Рузаевку».

Ахматов выступал за американские «Канзас Сити», «Майами Сити», при этом успел поиграть за малоизвестные клубы из Франции и Румынии.