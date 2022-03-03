Дебютант КПЛ подписал воспитанника «Кайрата» и футболиста с опытом игры в США
Футбольный клуб «Махтаарал» объявил о контракте с некоторыми игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футбольный клуб «Махтаарал» объявил о контракте с некоторыми игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в его состав перешли Рифат Нурмугамет, Алиби Тузакбаев и Расамбек Ахматов.
Нурмугамет — воспитанник «Кайрата», последним его клубом был «Актобе», также он играл в «Жетысу».
Тузакбаев прошлый сезон провел в команде первой лиги «Академия Онтустик», еще он играл за «Кайрат-Жастар» и «Рузаевку».
Ахматов выступал за американские «Канзас Сити», «Майами Сити», при этом успел поиграть за малоизвестные клубы из Франции и Румынии.
Напомним, «Махтаарал» вышел в КПЛ-2022 со второго места. Также в высший дивизион пробился «Аксу». Первый тур премьер-лиги пройдет 5 марта, в этот день «Махтаарал» сыграет с «Ордабасы».