Матчи английской Премьер-лиги могут перестать транслировать в России

«Очевидно, что этот вопрос изучается. Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или его расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас», — цитирует Мастерса журналист Саймон Стоун в «Твиттере».



После 27 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» имеют в своём активе 66 очков. В тройке также находятся «Ливерпуль» (60) и «Челси» (50). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».