Дубль Чалова принес «Базелю» ничью в игре с «Санкт-Галленом»

В середине первого тайма гости дважды забили. Голами отметились Жереми Гийомено и Квадво Дюа. Хозяевам удалось отыграться только во второй половине. Российский нападающий Федор Чалов на 56-й минуте забил дебютный гол за «Базель», а в концовке оформил дубль.

«Базель» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Санкт-Галлен» — на 6-м.