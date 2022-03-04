«Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании по футболу

ТАСС, 4 марта. «Бетис» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Райо Вальекано» и вышел в финал Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В составе «Бетиса» гол забил Борха Иглесиас (90+2). У «Райо Вальекано» отличился Бебе (80-я минута). Полуфиналы Кубка Испании проходят в формате двухматчевых противостояний, в первой игре «Бетис» одержал победу со счетом 2:1.

В финале «Бетис» встретится с «Валенсией», обыгравшей по итогам двух матчей «Атлетик» (1:1, 1:0). Игра пройдет 23 апреля на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье.