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10:06 (мск), источник: ТАСС

«Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании по футболу

Команда из Севильи в полуфинале победила «Райо Вальекано».

Бетис
Райо Вальекано
Валенсия
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Источник: Reuters

ТАСС, 4 марта. «Бетис» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Райо Вальекано» и вышел в финал Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В составе «Бетиса» гол забил Борха Иглесиас (90+2). У «Райо Вальекано» отличился Бебе (80-я минута). Полуфиналы Кубка Испании проходят в формате двухматчевых противостояний, в первой игре «Бетис» одержал победу со счетом 2:1.

В финале «Бетис» встретится с «Валенсией», обыгравшей по итогам двух матчей «Атлетик» (1:1, 1:0). Игра пройдет 23 апреля на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье.

«Бетис» вышел в финал Кубка Испании впервые с 2005 года, тогда команда из Севильи завоевала свой второй трофей. Впервые «Бетис» стал обладателем Кубка Испании в 1977 году. «Райо Вальекано» никогда не играл в финале турнира.

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