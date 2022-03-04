Зеедорф из Бразилии перешел в клуб КПЛ

20-летний Брага, которого на родине прозвали Зеедорфом, является воспитанником бразильского «Сантоса». Брага внешне похож на бывшего известного футболиста Кларенса Зеедорфа, играет Виктор на той же позиции, что и нидерландец — опорного полузащитника.

До перехода в «Ордабасы» он выступал исключительно у себя на родине, защищая цвета клубов «Санта-Круз», молодежной команды «Сантоса» и «Лондрины».