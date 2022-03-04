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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист покинул «Кайрат» и перешел в другой клуб

Воспитанник «Кайрата» Равиль Ибрагимов перешел в «Атырау», сообщает Instagram-аккаунт фан-клуба AlatauFans.

Кайрат
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Источник: instagram.com/ibragimov.r57/

21-летний игрок в прошлом сезоне провел за алматинскую команду три матча в Кубке страны. В первой лиге выступал за «Кайрат-Жастар» и «Астану-М». При этом вызывался в молодежную сборную Казахстана.

КПЛ-2022 стартует 5 марта, в этот день «Атырау» дома примет «Аксу».

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