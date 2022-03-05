Голкипер «Баварии» Нойер восстановился после травмы

Как сообщает Bild, футболист уже приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Нойер перенес операцию на правом коленном суставе в начале февраля этого года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль».