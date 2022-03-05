Макгрегор назвал сумму, которую готов заплатить Абрамовичу за «Челси»

26 февраля Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда лондонской команды. Во вторник он объявил, что продает «Челси» «в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров».

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор в Twitter.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в 2021-м «Челси» смог повторить успех.