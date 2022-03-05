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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор назвал сумму, которую готов заплатить Абрамовичу за «Челси»

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что готов выкупить английский футбольный клуб «Челси» за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник: Reuters

26 февраля Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда лондонской команды. Во вторник он объявил, что продает «Челси» «в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров».

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор в Twitter.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в 2021-м «Челси» смог повторить успех.

Макгрегору 33 года, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой и полулегкой весовых категориях.

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