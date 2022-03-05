Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Челси» разгромил «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Челси» разгромил «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Кай Хаверц (52, 55-я минуты), также отличились Рис Джеймс (47) и Кристиан Пулишич (69).
«Челси», набравший 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Бернли» (21) располагается на 18-й строчке.
Результаты других матчей: