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20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Челси» разгромил «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Кай Хаверц (52, 55-я минуты), также отличились Рис Джеймс (47) и Кристиан Пулишич (69).

«Челси», набравший 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Бернли» (21) располагается на 18-й строчке.

Результаты других матчей:

  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» — 0:2;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» — 2:1;
  • «Норвич Сити» — «Брентфорд» — 1:3;
  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон» 4:0.

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0:4
Первый тайм: 0:0
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