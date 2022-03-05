Гол Садио Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в АПЛ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил сенегальский форвард Садио Мане.
Мерсисайдцы набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице, где лидирует «Манчестер Сити» (66 очков). «Вест Хэм» (45) идет пятым.