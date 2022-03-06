«Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил алжирец Анди Делор.
«Ницца» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 13 очков.
В другом матче «Брест» добыл гостевую победу над «Лансом» со счетом 1:0.