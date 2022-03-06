«Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции

Встреча в Ницце закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил алжирец Анди Делор.

«Ницца» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 13 очков.