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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Ницца» обыграла «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Встреча в Ницце закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил алжирец Анди Делор.

«Ницца» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 13 очков.

В другом матче «Брест» добыл гостевую победу над «Лансом» со счетом 1:0.

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Ницца
1:0
Первый тайм: 0:0
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