Футболисты «Витебска» обыграли брестское «Динамо» в ¼ финала Кубка Беларуси

Руслан Теверов на 6-й минуте встречи в первый раз поразил ворота брестчан, а через 10 минут после старта второй половины игры отличился Андрей Лебедев.

В другом сегодняшнем поединке минское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Гомелем» — 1:1. Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Дмитрий Бородин с пенальти вывел динамовцев вперед, а на 64-й минуте Александр Макась также с пенальти восстановил равновесие в счете.