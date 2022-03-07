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01:52 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» обыграли брестское «Динамо» в ¼ финала Кубка Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» выиграли у брестского «Динамо» с результатом 2:0 в домашнем четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
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Руслан Теверов на 6-й минуте встречи в первый раз поразил ворота брестчан, а через 10 минут после старта второй половины игры отличился Андрей Лебедев.

В другом сегодняшнем поединке минское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Гомелем» — 1:1. Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Дмитрий Бородин с пенальти вывел динамовцев вперед, а на 64-й минуте Александр Макась также с пенальти восстановил равновесие в счете.

Завтра в Гродно местный «Неман» встретится с могилевским «Днепром». В среду, 9 марта, действующий владелец Кубка страны борисовский БАТЭ сыграет у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Ответные матчи за выход в полуфинал состоятся 12—13 марта.

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