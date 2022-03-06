Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Специя
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Клермон Фут
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Енисей
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Труа
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Анже
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Арсенал
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Торино
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Сассуоло
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Райо Вальекано
20
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Метц
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Эмполи
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Велес
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Спартак-2
14
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Алания
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Арсенал Т
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
32
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Эльче»

«Барселона» победила «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб взял верх в гостях со счетом 2:1.

Барселона
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх

Отметим, что «Барса» одержала волевую победу. После первого тайма каталонцы проигрывали со счетом 0:1, но голы Феррана Торреса и Мемфиса Депая во второй половине перевернули ход встречи.

«Барселона» набрала 48 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 14-й строчке (29 очков).

Эльче
1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь