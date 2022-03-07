«Милан» победил «Наполи» и вернулся на первое место Серии А

Благодаря этой победе команда Стефано Пиоли вернулась на 1-е место Серии А, набрав 60 очков в 28 матчах. У идущего вторым «Интера» 58 очков и игра в запасе. «Наполи» идет на 3-й позиции: 57 очков после 28 игр.