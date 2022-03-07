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01:35 (мск), источник: Sport24

«Милан» победил «Наполи» и вернулся на первое место Серии А

В Неаполе состоялся матч 28-го тура Серии А, в котором «Наполи» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:1.

Милан
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Единственный гол в составе россонери забил нападающий Оливье Жиру, поразивший ворота соперника на 49-й минуте.

Благодаря этой победе команда Стефано Пиоли вернулась на 1-е место Серии А, набрав 60 очков в 28 матчах. У идущего вторым «Интера» 58 очков и игра в запасе. «Наполи» идет на 3-й позиции: 57 очков после 28 игр.

Наполи
0:1
Первый тайм: 0:0
Милан
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