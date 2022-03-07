«Милан» сбросил Спаллетти с первого места, Чалов продлил голевую серию, Головин снова в игре

Испания: «Атлетико» вернулся в топ-4

Футбол Испания 2021/2022 Тур 27, 6.03.2022, 18:15 Эльче 1 Барселона 2

«Барселона» в последнее время настолько приучила всех к матчам-праздникам, что теперь публика на меньшее просто не согласна. Правда, с «Эльче» мяч никак не хотел идти в ворота. То пижонил пытавшийся перебросить вратаря Дембеле, то защитник на ленточке останавливал удар Френки де Йонга. Но это была мелочь в сравнении с тем, что случилось в концовке первого тайма. Педри пытался разрядить обстановку и фактически отправил к воротам открывшего счет Фиделя.

Для понимания картины матча достаточно сказать, что это был единственный за первые 45 минут удар по воротам Тер Штегена. Однако во втором тайме сине-гранатовые все же додавили хозяев. Ключевые моменты — гол Феррана Торреса, великолепный сэйв Тер Штегена при счете 1:1 и решающий пенальти в исполнении Депая. С учетом всех турниров у «Барсы» четыре победы подряд и третье место в таблице.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 27, 6.03.2022, 23:00 Бетис 1 Атлетико 3

Сражение за четвертое место получилось горячим. Фолы, стычки — все это привело тому, что арбитр добавил к первому тайму целых пять минут, и уже на шестой Тельо блестящим дальним ударом забил. Все-таки атаки из-за пределов штрафной — фишка «Бетиса». В этом сезоне цели достигли уже 17 таких ударов, и по данному показателю подопечным Мануэля Пеллегрини нет равных в чемпионатах топ-5.

Дебют же остался за «Атлетико», а оборона «Бетиса» откровенно проспала Жоау Феликса, которого вывел на пустые ворота Корреа. Такую бы точность передач Феррейре-Карраско, который испортил атаку, где три игрока «матрасников» остались против одного защитника хозяев! Это, впрочем, не помешало гостям добиться своего после перерыва. И если удар Фелипе головой пришелся в штангу, то поймавший кураж Феликс своего не упустил, открывшись под передачу Льоренте.

После этого оборона «Бетиса» стала напоминать решето. Однако футболисты принялись транжирить моменты, словно решив поиграть на нервах Диего Симеоне. Успокоили тренера ближе в финальному свистку, когда Гризманн вывел на удар Лемара. Проблемы анадалусийцев в играх с топ-соперниками никуда не делись, поэтому они и выбыли из лигочемпионского квартета, тогда как «Атлетико» доказал: во время непродолжительного кризиса команду слишком рано похоронили.

Италия: Влахович взял паузу

Футбол Италия 2021/2022 Тур 28, 6.03.2022, 20:00 Ювентус 1 Специя 0

«Ювентус» ожидаемо выиграл, решив все образцовой атакой с хода. Туринцам хватило того, чтобы в центре поля забрать мяч, выбитый вратарем соперника, и в несколько передач вывести на удар Морату.

Потом, правда, испанец ухитрился не подстроиться под мяч, когда его на пустой угол вывел Куадрадо, и этот промах мог выйти туринцам боком. Однако Щенсны минимум дважды спас «Старую синьору» и сохранил минимальное преимущество.

Самый же удивительный факт этого матча — первая в этом сезоне игра, в которой лучший снайпер серии А Влахович не нанес ни одного удара по воротам.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaxXT90oPmz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 28, 6.03.2022, 22:45 Наполи 0 Милан 1

Главный матч выходных в европейском футболе получился напряженным, но его первую половину трудно было назвать зрелищной. Скорее наоборот. Зато второй тайм начался бодро, и Жиру открыл счет, по-хоккейному подставив ногу под удар Калабрии. А ведь француз мог покинуть поле досрочно, когда ему шипами бутсы рассекли ногу. Но он остался в игре и стал ее героем. И лучшим снайпером «Милана» наряду с Ибрагимовичем, который в концовке вышел на замену, появившись на поле впервые с 23 января.

Получается, Лучано Спаллетти лидировал ровно неделю, а сейчас «Наполи» уже третий. Что до «Милана», то он снова первый, однако рядом «Интер», у которого при двух очках отставания есть игра в запасе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaxuK80gPBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaxuK80gPBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaxuK80gPBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AC Milan (@acmilan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия: «Арсенал» продолжает подъем

Футбол Англия 2021/2022 Тур 28, 6.03.2022, 17:00 Уотфорд 2 Арсенал 3

«Арсенал» мог стать командой, которая получит максимум по итогам тура. Во-первых, у «канониров» была возможность обойти в таблице оступившийся накануне «Вест Хэм». Во-вторых, имелся шанс ворваться в первую четверку в случае неудачи «МЮ» в манчестерском дерби. Но для начала требовалось обыграть «Уотфорд», который отчаянно сражается за выживание.

Если бы не небольшой офсайд у Денниса, «шершни» повели бы в счете на первой минуте. Было видно, как настроил «Уотфорд» Рой Хожсон, и гостей все-таки огорчил роскошный удар «ножницами» в исполнении Эрнандеса. В целом же игра напоминала качели со взаимными шансами на успех, а разницу делал Сака. Он помог забить Эдегору, а вторая голевая атака — с блестящим пасом Ляказетта пяткой — началась с отбора Сака и закончилась его отличным ударом.

Даже третий гол за авторством Мартинелли — и тот не обошелся без героя дня. Просто в футболе мелочей не бывает, и быстрый вброс аута в исполнении Сака позволил разогнать стремительную атаку с хода. И пусть не обошлось без небольшой нервотрепки в концовке, Микель Артета продолжает вести свою команду к возвращению в Лигу чемпионов.

Германия: Тедеско выбили из первой четверки

Футбол Германия 2021/2022 Тур 25, 6.03.2022, 19:30 Кельн 0 Хоффенхайм 1

Главный итог тура в бундеслиге — подъем «Хоффенхайма» в зону Лиги чемпионов.

«Деревенские» извлекли максимум из субботней ничьей конкурентов — «Лейпцига» и «Фрайбурга».

В Кельне у гостей было несколько отличных моментов, но если игроки атаки забить не могли, то защитники дали им мастер-класс. Раум вырезал мяч от левой бровки в район дальней штрафной, а там выше всех выпрыгнул Пош.

Для «Хоффенхайма» это четвертая победа подряд, но уже в следующем туре его ждет встреча с «Баварией».

Франция: «Монако» прервал черную серию

Футбол Франция 2021/2022 Тур 27, 6.03.2022, 22:45 Марсель 0 Монако 1

«Монако» — удивительная команда. На смену удачной серии неожиданно пришла черная полоса, принесшая две ничьих и поражение от команд из нижней части таблицы. Потом монегаски оступились за шаг до финала Кубка Франции. Ну на что можно было рассчитывать против занимавшего третье место «Марселя», да еще и на кипящем эмоциями «Велодроме»?

Тем не менее, команда Филиппа Клемана выиграла в ситуации, когда в нее никто не верил и поднялась на восьмое место. До пятой — еврокубковой строчки — осталось три очка. А из событий воскресенья стоит отметить возвращение в строй Александра Головина, который появился на поле на 85-й минуте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaxxnU6rocn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaxxnU6rocn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaxxnU6rocn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцария: «Базель» обыграл конкурента

«Лугано» — «Базель» — 0:2 (Чалов, 9. Малес, 90+3).

Похоже, «Базель» выходит из кризиса, приведшего к смене тренера. Испанцу Гильермо Абаскалю пришлось непросто, и выиграл он только с третьей попытки. Зато в гостях у прямого конкурента, который теперь отстает на пять очков. Сами же красно-синие, оставшись на третьей позиции, лишь по дополнительным показателям уступают вторую строчку «Янг Бойз».

Подъем «Базеля» напрямую связан с игрой Федора Чалова, который в первом матче Абаскаля получил лишь 20 минут, и та встреча была проиграна. Стоило же испанцу вернуть российского форварда в стартовый состав, и все чудесным образом изменилось. В середине недели дубль Чалова помог отыграть отставание в два мяча, а сейчас на счету арендованного у ЦСКА форварда оказавшийся победным удар. Болельщики уже привыкают к тому, что расстрелявший ближний угол Федор, празднует голы, изображая сердечко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaxFV3XMl3X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaxFV3XMl3X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaxFV3XMl3X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

2-й после «Ливерпуля» командой в чемпионатах топ-5, где сразу три игрока забили двузначное число мячей, стала «Верона». В ее составе отличились Симеоне (15 голов), Капрари (10) и Барак (10).

8-м футболистом «Манчестер Сити», забившим 50 голов в АПЛ, стал Де Брейне.

20 результативных баллов (8+12) набрал в 19 играх голландского чемпионата вингер ПСВ Гакпо.