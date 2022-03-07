«Челси» продаст топ-игроков из-за ухода Абрамовича

Российский владелец анонсировал свой уход из клуба после начала российской военной операции на Украине. Считается, что Абрамович принял решение продать «Челси» в связи с риском попасть под санкции правительства Великобритании. Намерение приобрести «Челси» выразили швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский инвестор Тодд Боли, которые готовят совместную заявку, а также турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

Британское издание The Athletic выдвинуло предположение, что вслед за Абрамовичем «Челси» покинут топ-менеджеры. Один из них — председатель Брюс Бак, который занимает свою должность с 2004 г. и стал доверенным советником Абрамовича. Кроме того, к уходу из клуба близка Марина Грановская, которая занимается переговорами по трансферам и контрактам игроков с 2014 г. Она была ответственна за подписание немецкого нападающего Кая Хаверца из «Байера» за 80 млн фунтов в 2020 г. Также при посредничестве Грановской «Челси» прошлым летом вернул из «Интера» Ромелу Лукаку за 113 млн евро — это единственный трансфер дороже 100 млн евро в истории клуба.

Вероятный уход Грановской может повлечь за собой расставание клуба с рядом ведущих игроков. Контракты защитников Антонио Рюдигера, Сезара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена истекают летом. Клуб все еще обсуждает продление. Считается, что Грановская добилась прогресса в переговорах, однако ее уход может привести к их провалу переговоров.