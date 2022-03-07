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18:22 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Челси» продаст топ-игроков из-за ухода Абрамовича

«Челси» планирует заработать на продажах игроков в связи с уходом Романа Абрамовича и ряда топ-менеджеров. Клубу также придется реструктурировать систему управления. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в клубе.

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Источник: Reuters

Российский владелец анонсировал свой уход из клуба после начала российской военной операции на Украине. Считается, что Абрамович принял решение продать «Челси» в связи с риском попасть под санкции правительства Великобритании. Намерение приобрести «Челси» выразили швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский инвестор Тодд Боли, которые готовят совместную заявку, а также турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

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Британское издание The Athletic выдвинуло предположение, что вслед за Абрамовичем «Челси» покинут топ-менеджеры. Один из них — председатель Брюс Бак, который занимает свою должность с 2004 г. и стал доверенным советником Абрамовича. Кроме того, к уходу из клуба близка Марина Грановская, которая занимается переговорами по трансферам и контрактам игроков с 2014 г. Она была ответственна за подписание немецкого нападающего Кая Хаверца из «Байера» за 80 млн фунтов в 2020 г. Также при посредничестве Грановской «Челси» прошлым летом вернул из «Интера» Ромелу Лукаку за 113 млн евро — это единственный трансфер дороже 100 млн евро в истории клуба.

Вероятный уход Грановской может повлечь за собой расставание клуба с рядом ведущих игроков. Контракты защитников Антонио Рюдигера, Сезара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена истекают летом. Клуб все еще обсуждает продление. Считается, что Грановская добилась прогресса в переговорах, однако ее уход может привести к их провалу переговоров.

Кроме того, после ухода Абрамовича под вопросом может оказаться финансовая стабильность клуба. По информации Daily Mail, в летнее трансферное окно «Челси» готовится заработать на нескольких высококлассных игроках, которых изначально продавать не планировал.

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