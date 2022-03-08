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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ со счётом 5:0

В ночь с 7 на 8 марта «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Эвертоном». Матч 28-го тура английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: РИА "Новости"
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В первом голе «Тоттенхэма» на 14-й минуте принял непосредственное участие защитник «Эвертона» Майкл Кин, который хотел помешать Гарри Кейну замкнуть прострел, но в итоге срезал мяч в собственные ворота — автогол.

На 17-й минуте «шпоры» забили уже «чистый» гол, его автором стал Сон Хын Мин. Ассистировал корейцу Деян Кулушевски. На 37-й минуте свою фамилию в протокол матча вписал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил после передачи Мэтта Доэрти.

На 46-й минуте четвёртый гол «Тоттенхэма» забил Серхио Регилон. Дубль из результативных передач на свой счёт записал Деян Кулушевски. Точку в матче на 55-й минуте поставил Гарри Кейн — английский форвард вновь забил с передачи Мэтта Доэрти.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Тоттенхэма». Таким образом, команда Антонио Конте набрала 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (22) — на 17-м месте.

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Тоттенхэм Хотспур
5:0
Первый тайм: 3:0
Эвертон
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