«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ со счётом 5:0

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В первом голе «Тоттенхэма» на 14-й минуте принял непосредственное участие защитник «Эвертона» Майкл Кин, который хотел помешать Гарри Кейну замкнуть прострел, но в итоге срезал мяч в собственные ворота — автогол.

На 17-й минуте «шпоры» забили уже «чистый» гол, его автором стал Сон Хын Мин. Ассистировал корейцу Деян Кулушевски. На 37-й минуте свою фамилию в протокол матча вписал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил после передачи Мэтта Доэрти.

На 46-й минуте четвёртый гол «Тоттенхэма» забил Серхио Регилон. Дубль из результативных передач на свой счёт записал Деян Кулушевски. Точку в матче на 55-й минуте поставил Гарри Кейн — английский форвард вновь забил с передачи Мэтта Доэрти.