Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Исключение — Шоу и Мактоминей

По информации источника, немецкого специалиста беспокоит то, что большинство футболистов плохо справляется с трудностями. Рангник и его штаб тревожит то, что «Ман Юнайтед» теряет очки в матчах, в которых доминирует. Отмечается, что это связано с потерей концентрации из-за ошибок и недовольства партнёрами и тактикой.
По мнению Рангника, только защитник Люк Шоу и хавбек Скотт Мактоминей психологически сильны и обладают лидерскими качествами.
После 28 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 47 очков.