Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Исключение — Шоу и Мактоминей

По информации источника, немецкого специалиста беспокоит то, что большинство футболистов плохо справляется с трудностями. Рангник и его штаб тревожит то, что «Ман Юнайтед» теряет очки в матчах, в которых доминирует. Отмечается, что это связано с потерей концентрации из-за ошибок и недовольства партнёрами и тактикой.