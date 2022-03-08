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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Fakt: Левандовски расторг контракт с производителем электроники из-за их работы в России

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски расторг контракт с китайской компанией Huawei из-за связей с Россией, сообщает Fakt.

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Источник: Reuters

По информации источника, поляк принял данное решение после публикации английской газеты Daily Mail, в которой было сказано, что китайский производитель электроники помогает России с киберзащитой.

«Хочу сообщить, что сегодня мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Выполнение всех рекламных обязательств с нашей стороны прекращено», — сказал менеджер нападающего Томаш Завишлак.

Ранее Левандовски поддержал решение президента польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что сборная Польши не собирается играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

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