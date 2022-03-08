Fakt: Левандовски расторг контракт с производителем электроники из-за их работы в России

По информации источника, поляк принял данное решение после публикации английской газеты Daily Mail, в которой было сказано, что китайский производитель электроники помогает России с киберзащитой.

«Хочу сообщить, что сегодня мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Выполнение всех рекламных обязательств с нашей стороны прекращено», — сказал менеджер нападающего Томаш Завишлак.