«Абрамович — одно из худших явлений в английском футболе, он создал гиперинфляцию. Скатертью дорога». Экс-владелец «Пэлас» об уходе бизнесмена из «Челси»

«Если не считать “Челси”, то Роман Абрамович, при всем уважении, одно из худших явлений, которое могло случиться с английским футболом. “Челси” создал гиперинфляцию. Да, он разрушил дуополию, на какое-то время остановив таких гигантов, как “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Но это произошло бы в любом случае, потому что модели владения менялись.



Из-за Абрамовича в “Челси” футбол стал финансово нежизнеспособным. Наследие Абрамовича в “Челси” потрясающее. А для футбола в Англии? Ужасное. Я всю эту неделю слушал всякий бред типа “если бы не Абрамович, АПЛ бы не стала такой, как сейчас”. Вздор! Что он сделал, так это создал гиперинфляцию, которая уничтожила футбол! Скатертью дорога, пока-пока, следующий», — заявил Джордан.