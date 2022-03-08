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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«ПСЖ» предложил самому дорогому футболисту мира рекордный контракт

«Пари Сен-Жермен» намерен сохранить форварда сборной Франции Килиана Мбаппе предложил ему контракт с рекордным окладом. Об этом сообщает Independent.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«ПСЖ» сделал новое предложение 23-летнему игроку. Парижане готовы платить Мбаппе 100 миллионов евро в год. Если француз ответит согласием, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По оценке Transfermarkt, он является самым дорогим игроком на планете. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В Реале узнали о предложении «ПСЖ», но не готовы выдвигать свои условия. В Мадриде ждут, что Мбаппе присоединится к клубу, когда его действующий контракт с парижанами истечет. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2022-го.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 14 голов в 24 матчах. Он защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года.

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