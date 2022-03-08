Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» в поддержку России
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию, исполнив во время матча песню «Катюша».
Црвена Звезда
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию, исполнив во время матча песню «Катюша».
Акция было осуществлена на матче чемпионата страны против «Нови Пазар».
Песня в исполнении сербских болельщиков произвела впечатление и на футболистов, которые разгромили соперника со счетом 5:0.