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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» в поддержку России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию, исполнив во время матча песню «Катюша».

Црвена Звезда
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Во время загрузки произошла ошибка.

Акция было осуществлена на матче чемпионата страны против «Нови Пазар».

Песня в исполнении сербских болельщиков произвела впечатление и на футболистов, которые разгромили соперника со счетом 5:0.

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