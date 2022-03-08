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20:56 (мск), источник: Sport24

Модрич — о ситуации на Украине: «Надеюсь, все закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению»

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о ситуации на территории Украины.

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"Это очень сложный вопрос. Я надеюсь, что все закончится как можно скорее, потому что это никому не нужно.

Я пережил подобное, поэтому не хочу видеть повторение тех образов. Это просто ужасно. Надеюсь, что это закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению. Очень плохо, правда", — цитирует Модрича Marca.

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