Модрич — о ситуации на Украине: «Надеюсь, все закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению»
Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о ситуации на территории Украины.
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Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о ситуации на территории Украины.
"Это очень сложный вопрос. Я надеюсь, что все закончится как можно скорее, потому что это никому не нужно.
Я пережил подобное, поэтому не хочу видеть повторение тех образов. Это просто ужасно. Надеюсь, что это закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению. Очень плохо, правда", — цитирует Модрича Marca.