Модрич — о ситуации на Украине: «Надеюсь, все закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению»

"Это очень сложный вопрос. Я надеюсь, что все закончится как можно скорее, потому что это никому не нужно.

Я пережил подобное, поэтому не хочу видеть повторение тех образов. Это просто ужасно. Надеюсь, что это закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению. Очень плохо, правда", — цитирует Модрича Marca.