Прокуратура Швейцарии запросила 28 месяцев тюрьмы для президента «ПСЖ»

Бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке прокуроры требуют назначить 35 месяцев заключения.

Ранее Федеральный уголовный суд Швейцарии уже рассматривал дело Аль-Хелаифи и Вальке. Осенью 2020 года Аль-Хелаифи был оправдан, а Вальке получил 120 дней условного срока. Прокуратура Швейцарии тогда также запрашивала для президента «ПСЖ» 28 месяцев тюремного заключения, а Вальке грозили три года тюрьмы.

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Дело против Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов возбудили в Швейцарии в 2017 году. Три года спустя появилась информация, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 миллиона швейцарских франков (свыше 1 миллиона долларов) в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.