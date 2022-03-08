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8 марта, источник: Спорт РИА Новости

Прокуратура Швейцарии запросила 28 месяцев тюрьмы для президента «ПСЖ»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Прокуратура Федерального уголовного суда Швейцарии в Беллинцоне требует назначить тюремный срок продолжительностью 28 месяцев президенту футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.

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Источник: Reuters

Бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке прокуроры требуют назначить 35 месяцев заключения.

Ранее Федеральный уголовный суд Швейцарии уже рассматривал дело Аль-Хелаифи и Вальке. Осенью 2020 года Аль-Хелаифи был оправдан, а Вальке получил 120 дней условного срока. Прокуратура Швейцарии тогда также запрашивала для президента «ПСЖ» 28 месяцев тюремного заключения, а Вальке грозили три года тюрьмы.

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Дело против Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов возбудили в Швейцарии в 2017 году. Три года спустя появилась информация, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 миллиона швейцарских франков (свыше 1 миллиона долларов) в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.

Вальке обвинялся в том, что он в бытность генеральным секретарем ФИФА получил от Аль-Хелаифи финансовые выгоды на сумму от 1,4 до 2,3 миллиона евро, в частности исключительное право на использование виллы на Сардинии с марта 2014 по сентябрь 2015 года. По мнению следователей, он сделал это в обмен на передачу телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов подконтрольной Аль-Хелаифи медиагруппе.

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