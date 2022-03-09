В Okko Sport сделали заявление по поводу прекращения трансляции матчей АПЛ в России
В пресс-службе компании Okko Sport прокомментировали решение английской Премьер-лиги прекратить трансляции матчей на территории России.
В пресс-службе компании Okko Sport прокомментировали решение английской Премьер-лиги прекратить трансляции матчей на территории России.
«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», — отмечается в пресс-релизе, текст которого приводит РБК Спорт.
24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Начиная с того момента, российский спорт подвергается всевозможным санкциям.
Так, 4 марта стало известно, что руководство Лиги 1 прекращает показ чемпионата Франции в России. 7 марта ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.