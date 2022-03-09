В Okko Sport сделали заявление по поводу прекращения трансляции матчей АПЛ в России

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«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», — отмечается в пресс-релизе, текст которого приводит РБК Спорт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Начиная с того момента, российский спорт подвергается всевозможным санкциям.