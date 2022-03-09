Абрамович получил несколько предложений о покупке «Челси», но все они ниже 3 млрд фунтов
Роман Абрамович получил несколько предложений о покупке «Челси».
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Роман Абрамович получил несколько предложений о покупке «Челси».
По данным ESPN, бизнесмену поступило несколько предложений, но ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов. Заинтересованные стороны могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.
Пока никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Одна из причин — сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», на который придется потратить около 1,5 млрд фунтов.
Сообщалось, что Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси».