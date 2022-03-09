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19:37 (мск), источник: Sports.Ru

Абрамович получил несколько предложений о покупке «Челси», но все они ниже 3 млрд фунтов

Роман Абрамович получил несколько предложений о покупке «Челси».

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Источник: Reuters
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По данным ESPN, бизнесмену поступило несколько предложений, но ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов. Заинтересованные стороны могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.

Пока никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Одна из причин — сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», на который придется потратить около 1,5 млрд фунтов.

Сообщалось, что Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси».

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