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13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британия выдала «Челси» лицензию для продолжения выступлений

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Великобритания выдала лицензию лондонскому «Челси», чтобы футбольный клуб, владелец которого Роман Абрамович попал под санкции, мог продолжить выступления в текущем сезоне, говорится в сообщении британского МИД.

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Источник: Reuters

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

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«Учитывая значительное влияние, которое сегодняшние санкции окажут на футбольный клуб “Челси”, и потенциальные последствия этого, правительство сегодня утром опубликовало лицензию, которая разрешает продолжать ряд мероприятий, связанных с футболом, в “Челси”. Это включает в себя разрешения клубу продолжать проводить матчи и другие виды деятельности, связанные с футболом, что, в свою очередь, защитит премьер-лигу, футбольную пирамиду в целом, преданных болельщиков и другие клубы», — отмечается в сообщении.

Добавляется, что лицензия разрешает только определенные действия, чтобы гарантировать, что сам Абрамович не сможет обойти санкции Великобритании, и соблюдение лицензии будет постоянно проверяться.

«Челси», действующий победитель Лиги чемпионов, предстоит 16 марта провести ответный матч ⅛ финала турнира против французского «Лилля». В чемпионате Англии команда занимает третье место.

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