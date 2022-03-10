Британия выдала «Челси» лицензию для продолжения выступлений

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

«Учитывая значительное влияние, которое сегодняшние санкции окажут на футбольный клуб “Челси”, и потенциальные последствия этого, правительство сегодня утром опубликовало лицензию, которая разрешает продолжать ряд мероприятий, связанных с футболом, в “Челси”. Это включает в себя разрешения клубу продолжать проводить матчи и другие виды деятельности, связанные с футболом, что, в свою очередь, защитит премьер-лигу, футбольную пирамиду в целом, преданных болельщиков и другие клубы», — отмечается в сообщении.