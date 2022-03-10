Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Его активы заморожены, продажа «Челси» заблокирована

Тем не менее клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Абрамович 2 марта объявил, что продает команду. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен получил несколько предложений о покупке «Челси», но все они ниже 3 миллиардов фунтов.