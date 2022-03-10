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13:01 (мск), источник: Sports.Ru

Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Его активы заморожены, продажа «Челси» заблокирована

Великобритании ввела санкции против Романа Абрамовича.

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Источник: Reuters

Активы российского бизнесмена в стране заморожены.

Поскольку на Абрамовича наложены санкции, это фактически блокирует продажу «Челси».

Тем не менее клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Абрамович 2 марта объявил, что продает команду. Ранее появилась информация о том, что бизнесмен получил несколько предложений о покупке «Челси», но все они ниже 3 миллиардов фунтов.

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