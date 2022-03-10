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13:28 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками

Санкции против Романа Абрамовича ограничат работу «Челси» на трансферном рынке.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Журналист The Times Мартин Циглер отмечает, что клубу запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.

При этом «Челси» может выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.

Этим летом сроки контрактов истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. До 2023 года рассчитаны соглашения Маркоса Алонсо, Тиаго Силвы, Жоржиньо, Росса Баркли и Нголо Канте.

Сегодня Великобритании ввела санкции против Абрамовича, его активы в стране заморожены. «Челси» также не сможет продавать билеты на игры, а клубный магазин был закрыт.

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