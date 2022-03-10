Правительство Великобритании разрешит продажу «Челси», если доход не достанется Абрамовичу

Как отмечает источник, в правительстве видят выгоду в продаже клуба и обеспечении его дальнейшей жизнеспособности.
Сегодня, 10 марта, российский владелец «Челси» попал в санкционный список Великобритании. Активы Абрамовича в стране были заморожены. Это фактически блокирует продажу «Челси». При этом «Челси» получил лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. По информации The Sun, клуб продолжит участие во всех соревнованиях, но не сможет продавать билеты и атрибутику.
Абрамович объявил, что продает «Челси» 2 марта. Российский клуб установил для потенциальных покупателей цену в 3 млрд фунтов. Как отмечал ESPN, все поступившие предложения оказались ниже этой стоимости.
Российский бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов. За прошедшие 19 лет он потратил больше 1 млрд фунтов только на трансферы. При Абрамовиче клуб выиграл 21 трофей. До появления российского владельца у «Челси» с 1905-го по 2003-й гг. было 15 трофеев.