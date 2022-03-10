«Англия в шоке». Журналист The Athletic — о санкциях, наложенных на Абрамовича

— В том факте, что ситуация дошла до этого, есть элемент неожиданности, хотя в правительстве некоторое время раздавались призывы ввести санкции против Романа Абрамовича. Я подозреваю, что многие люди — возможно, в том числе и в «Челси» — предполагали, что олигарх продаст клуб до того, как будут введены какие-либо санкции, но правительство его опередило. Несмотря на то что во всём нужно видеть перспективу, а в данный момент в мире явно есть гораздо более серьёзные проблемы, у меня есть ощущение шока от того, что вся ситуация значит для «Челси». Клуб и игроки разделяют этот шок.

Вся Англия в шоке. Спортивные клубы и команды, особенно на элитном уровне, живут в «пузыре». Они никогда не думают, что с ними случится что-то подобное. Поэтому, когда реалии экономических санкций накладываются на клубы и начинают влиять на их жизнь, возникает глубокое чувство шока. Я думаю, что люди в настоящее время обдумывают новости и пытаются понять, что это будет значить для «Челси» в повседневной жизни. Будут ли у команды денежные резервы, чтобы продолжать функционировать и платить своим игрокам и персоналу? Смогут ли они выступать в Лиге чемпионов в качестве санкционированного клуба? Возможно ли, что продажа всё ещё состоится? Все ищут ясности в этих практических вещах, — сказал Фифилд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.