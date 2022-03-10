Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Витесс
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Норвич
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
АЗ
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Англия в шоке». Журналист The Athletic — о санкциях, наложенных на Абрамовича

Журналист The Athletic Доминик Фифилд поделился мнением о санкциях, наложенных на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Правительство Великобритании разрешит продажу «Челси», если доход не достанется Абрамовичу

— В том факте, что ситуация дошла до этого, есть элемент неожиданности, хотя в правительстве некоторое время раздавались призывы ввести санкции против Романа Абрамовича. Я подозреваю, что многие люди — возможно, в том числе и в «Челси» — предполагали, что олигарх продаст клуб до того, как будут введены какие-либо санкции, но правительство его опередило. Несмотря на то что во всём нужно видеть перспективу, а в данный момент в мире явно есть гораздо более серьёзные проблемы, у меня есть ощущение шока от того, что вся ситуация значит для «Челси». Клуб и игроки разделяют этот шок.

Вся Англия в шоке. Спортивные клубы и команды, особенно на элитном уровне, живут в «пузыре». Они никогда не думают, что с ними случится что-то подобное. Поэтому, когда реалии экономических санкций накладываются на клубы и начинают влиять на их жизнь, возникает глубокое чувство шока. Я думаю, что люди в настоящее время обдумывают новости и пытаются понять, что это будет значить для «Челси» в повседневной жизни. Будут ли у команды денежные резервы, чтобы продолжать функционировать и платить своим игрокам и персоналу? Смогут ли они выступать в Лиге чемпионов в качестве санкционированного клуба? Возможно ли, что продажа всё ещё состоится? Все ищут ясности в этих практических вещах, — сказал Фифилд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь